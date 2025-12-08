Oltre un milione di italiani ha partecipato a Erasmus+ in dieci anni | i dati dell’Agenzia nazionale Indire mostrano crescita in scuole università e formazione professionale

Orizzontescuola.it | 8 dic 2025

Oltre un milione di cittadini italiani ha partecipato al programma Erasmus+ tra il 2014 e il 2024, secondo le statistiche dell'Agenzia nazionale Erasmus+ Indire che saranno presentate l'11 e il 12 dicembre presso l'Alma Mater di Bologna. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

