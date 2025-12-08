Oltre 6000 persone al Farmer & Artist grande successo per l' edizione 2025
Ottimo bilancio per la settima edizione di Farmer & Artist 2025, la manifestazione che questo fine settimana (6 e 7 dicembre) ha animato lo storico Mercato Coperto di Trieste con i sapori e i profumi del territorio. L'evento è stato impreziosito quest'anno anche dalle cene gourmet guidate da chef. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
