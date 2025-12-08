Oltre 4500 persone di corsa per Verona per la Marcia del Giocattolo

8 dic 2025

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla 48a edizione della Marcia del Giocattolo, che quest’anno ha portato in città migliaia di persone unite dallo slogan #unpontedamore, simbolo di una comunità che sceglie di costruire legami di partecipazione, solidarietà e vicinanza concreta. 🔗 Leggi su Veronasera.it

