Oltre 4500 persone di corsa per Verona per la Marcia del Giocattolo
Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla 48a edizione della Marcia del Giocattolo, che quest’anno ha portato in città migliaia di persone unite dallo slogan #unpontedamore, simbolo di una comunità che sceglie di costruire legami di partecipazione, solidarietà e vicinanza concreta. 🔗 Leggi su Veronasera.it
