Oltre 4 milioni per la ricerca | premiati i progetti dell’Ateneo

Parmatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parma si conferma tra i protagonisti della ricerca accademica nazionale. Con l’assegnazione dei fondi del terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza, l’Università di Parma porta a casa circa 4 milioni di euro, distribuiti tra progetti che spaziano dalle scienze della vita alle scienze sociali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Ricerca, Roma superstar: finanziamenti record agli atenei della Capitale - Il ministero dell’Università e della Ricerca ha dato il via libera ai finanziamenti del ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre 4 Milioni Ricerca