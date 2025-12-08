Oltre 4 milioni per la ricerca | premiati i progetti dell’Ateneo
Parma si conferma tra i protagonisti della ricerca accademica nazionale. Con l’assegnazione dei fondi del terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza, l’Università di Parma porta a casa circa 4 milioni di euro, distribuiti tra progetti che spaziano dalle scienze della vita alle scienze sociali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
