Offerte di Natale Narwal | sconti fino a 630€ sui Robot Aspirapolvere e codici promo esclusivi
Il periodo natalizio porta con sé la gioia delle feste, ma anche l’inevitabile stress dei preparativi e delle pulizie domestiche in vista di cene e ospiti. La tecnologia, fortunatamente, ci viene in aiuto. Grazie al Natale Narwal, brand ormai consolidato nel settore della robotica domestica, campagna promozionale (“Christmas Sale”) che lancia una serie di sconti aggressivi mirati a posizionare i suoi dispositivi come il regalo tech ideale per questo 2025. Le offerte, attive per un periodo limitato dall’8 al 21 dicembre, promettono un risparmio complessivo che può toccare i 630 euro, rendendo accessibili anche i modelli top di gamma come il Narwal FLOW e il Freo Z10. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
