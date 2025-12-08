Odissea in camper la denuncia | A Ferrara nessuna area c’è chi scarica abusivamente nei tombini

Ferraratoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo:Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Gentile redazione,vorrei sottoporre alla vostra attenzione un problema che riguarda molti camperisti. In particolare, nel mio caso, mi sposto regolarmente tra Emilia-Romagna e Veneto ma lavoro a Ferrara, città nella quale sono. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Odissea Camper Denuncia Ferrara