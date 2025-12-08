Odio social contro la Fiorentina Minacce anche ai figli dei calciatori

Volete mettere il gusto perverso di festeggiare il centenario della Fiorentina (agosto 2026) con una clamorosa retrocessione in B? C’è il serio rischio, e Firenze non è pronta a quest’onta. L’unica squadra che non ha ancora vinto in A è diventata il simbolo della legge di Murphy ("se qualcosa può andar male, lo farà"). La città ribolle di rabbia, sgomento, fino alla paura di finire nel dimenticatoio. E come nel peggiore dei casi, l’odio social si riversa sui profili delle fidanzate e dei figli dei giocatori. L’ultimo esempio, la moglie di Dodo, che ha pubblicato una frase vergognosa rivoltale dopo la sconfitta di sabato contro il Sassuolo, frase in cui finiscono nel mirino non solo il marito ma anche i figli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Odio social contro la Fiorentina . Minacce anche ai figli dei calciatori

