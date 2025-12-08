OD è unico | persino Hideo Kojima non sa cosa sia e nemmeno se funzionerà
Hideo Kojima ha condiviso nuove riflessioni su OD, la sua misteriosa creazione sviluppata con Xbox Game Studios. Le sue dichiarazioni alimentano il mistero, poiché l’autore stesso ammette di non avere certezze sulla natura del progetto né sulla sua eventuale riuscita. Un’anticipazione che aumenta l’attesa e la curiosità attorno a questa produzione ancora avvolta nel segreto.
Hideo Kojima ha parlato nuovamente di OD, la sua misteriosa produzione sviluppata con Xbox Game Studios, e le sue parole non fanno che alimentare la curiosità: perfino lui, infatti, ammette di non poter dire con certezza “ né cosa sia esattamente, né se funzionerà davvero ”. Una dichiarazione forte, soprattutto da parte di un autore che ha già ridefinito generi interi con titoli come Metal Gear e Death Stranding, ma che stavolta si trova davanti a una sfida completamente diversa dal solito. Insider Gaming riporta che nell’intervista concessa a Ananweb, Kojima ha spiegato che la difficoltà principale deriva dal tentativo di cambiare il modello di servizio dalle fondamenta, non semplicemente innovare un genere già esistente. 🔗 Leggi su Game-experience.it
