Oceano le straordinarie immagini della vita a 9.800 metri di profondità
Sono state realizzate nel corso di sei spedizioni avvenute tra agosto e settembre 2022 in tre fosse che si trovano nelle acque territoriali giapponesi. 🔗 Leggi su Wired.it
Uruguay, scienziati esplorano l'oceano a 1.200 metri di profondità: le staordinarie immagini della ricchezza di vita marina - 200 metri) nell'oceano al largo dell'Uruguay affermano di aver scoperto una ricchezza di vita marina che ... Da video.corriere.it