Nuovo spin-off della teoria del Big Bang in arrivo | tutte le novità

Un nuovo spin-off di The Big Bang Theory è attualmente in fase di sviluppo, mantenendo vivo l'interesse dei fan anche dopo la conclusione della serie nel 2019. Nonostante la fine dello show originale, la sua popolarità continua a crescere, alimentando aspettative e curiosità per le nuove avventure che verranno raccontate nel prossimo progetto.

Il nuovo spin-off, intitolato Stuart Fails To Save The Universe, concentra l'attenzione su Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti che faceva da sfondo alle vicende dei protagonisti principali.