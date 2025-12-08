Nuovo polo del cinema e dell’innovazione | Udine con Cinecittà

Un nuovo ponte tra memoria cinematografica e tecnologie digitali prende vita a Udine. Mercoledì 10 dicembre, all’Uniud Lab Village, l’Università di Udine inaugurerà l’Uniud Media Lab, il laboratorio dedicato alla ricerca e alla formazione sui media audiovisivi, digitali e artificiali. La. 🔗 Leggi su Udinetoday.it