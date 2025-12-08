Nuovo cinema Mandrioli nel paese di mille abitanti la sala più amata d’Italia
È nel Bolognese e ha appena vinto il “Biglietto d’oro”. L’ha inventata Morris Donini e in un anno ha staccato 68mila ticket. 🔗 Leggi su Repubblica.it
