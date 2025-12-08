Nuovi segnali di crescita dal vivaio amaranto | il resoconto del weekend

squadre dell’Arezzo hanno mostrato identità, coraggio e qualità, affrontando avversari di livello e confermando la continua crescita del vivaio. La Primavera è tornata da Pesaro con una sconfitta nel risultato ma non nello spirito, l’Under 17 ha centrato un successo pesantissimo sorpassando la Pro Vercelli in classifica, mentre l’Under 16 si è arresa alla forza dell’Ascoli capolista pur combattendo con carattere. Pareggio prezioso e vibrante per l’Under 15 sul campo della Pro Vercelli, mentre l’Under 14 ha brillato con una vittoria netta contro la Torres, mostrando idee e talento. Un weekend che, al di là dei punteggi, certifica il lavoro quotidiano del vivaio e la voglia dei giovani amaranto di crescere partita dopo partita. 🔗 Leggi su Lortica.it

