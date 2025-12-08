Nuova villain lady death man il volto del prossimo nemico di batman
Le novità più recenti nel mondo di Batman anticipano un inizio d’anno 2026 ricco di nuovi avversari e imprevedibili sfide per il Cavaliere Oscuro. Con l’uscita prevista di Batman #5 il 7 gennaio, si profila l’introduzione di un villain inedito, che reinventa un personaggio classico, offrendo un’impronta innovativa alla narrativa di Gotham. dc presenta il nuovo antagonista di batman, lady death man. batman rinnova il personaggio iconico di lord death man. Nel nuovo Batman #5 in uscita a gennaio 2026, DC rivela l’arrivo di un inedito avversario: Lady Death Man. Questa villain, che si collega apparentemente al classico villain Lord Death Man, si presenta come un’assassina dotata di abilità notevoli e riconoscibile per il volto marchiato con i kanji del “morte”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
