annuncio del nuovo film animato “steps” su netflix nel 2026. Un nuovo adattamento della fiaba di Cenerentola, intitolato Steps, sarà distribuito da Netflix nel corso del 2026. Il progetto, che si presenta come una rivisitazione originale e innovativa della classica storia, si focalizza sulle stepmother e sulle sorellastre di Cenerentola con un’interpretazione meno stereotipata dei personaggi. La produzione si distingue per un cast di alta qualità e un approccio creativo che mira a dare una nuova vita a un racconto amato da molti. sviluppo e produzione. Il film, annunciato inizialmente nel 2021, ha attraversato un periodo di stallo, ma dopo il grande riscontro ottenuto con altri titoli animati come KPop Demon Hunters e In Your Dreams, Netflix ha deciso di riprendere il progetto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Nuova rivisitazione di Cinderella su Netflix che cambia la percezione delle sorellastre cattive