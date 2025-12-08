nuova offerta di paramount per warner bros

da 30 dollari per azione, estesa all’intero gruppo e non solo agli studios e allo streaming, come previsto invece dalla proposta di Netflix. La società stima così Wbd 108,4 miliardi di dollari, contro gli 82,7 miliardi dell’offerta concorrente. Presentando l’iniziativa, il presidente e ceo David Ellison ha affermato: «Gli azionisti di Wbd meritano l’opportunità di considerare la nostra offerta interamente in contanti (.) che è superiore a quella di Netflix», aggiungendo che la proposta Paramount «offre un valore superiore e un percorso più sicuro e rapido verso il completamento». 🔗 Leggi su Lettera43.it

