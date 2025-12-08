Nuoto Simona Quadarella | Posso dare ancora molto a questo sport ho margini di miglioramento
Simona Quadarella vince la medaglia d’oro nei 1500 stile libero femminili agli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta dominando in 15’29?93, sfiorando per 0?21 il primato italiano che già le appartiene. La campionessa continentale mostra tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Rai Sport HD. L’ azzurra analizza la condotta di gara: “ Sono contenta di aver vinto questa gara, perché mi mancava. Sinceramente pensavo di poter andare anche più forte, dopo quanto nuotato nei 400 e negli 800, ma va bene così. Mi sono trattenuta un po’, perché ai cinquecento metri ho iniziato a sentire leggermente la fatica “. 🔗 Leggi su Oasport.it
