Nuoto Razzetti ancora d' oro agli europei in vasca corta

Genovatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Razzetti si conferma campione d'Europa in vasca corta nei 400 misti. 'Razzo' conquista l'ottavo oro per la spedizione azzurra agli Europei di Lublino in Polonia in 3.58.79, con il ligure che domina gli avversari, rifilando quasi cinque secondi al britannico Max Litchfield, argento in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

nuoto razzetti d oroEuropei in vasca corta, Razzetti vince l'oro nei 400 misti - Dopo l'argento nei 200 misti, il ligure Alberto Razzetti ancora protagonista agli Europei in vasca corta di Lublino, in Polonia. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuoto Razzetti D Oro