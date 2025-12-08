Nuoto Razzetti ancora d' oro agli europei in vasca corta
Alberto Razzetti si conferma campione d'Europa in vasca corta nei 400 misti. 'Razzo' conquista l'ottavo oro per la spedizione azzurra agli Europei di Lublino in Polonia in 3.58.79, con il ligure che domina gli avversari, rifilando quasi cinque secondi al britannico Max Litchfield, argento in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
