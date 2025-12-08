Nuoto Cesare Butini | Il livello europeo è cresciuto molto e l’Italia ha risposto sia coi singoli che con le staffette
Il direttore tecnico dell’Italia del nuoto, Cesare Butini, ha parlato al sito federale al termine degli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta, che hanno visto gli azzurri imporsi nel medagliere con 9 ori e 20 podi complessivi, tracciando un bilancio della manifestazione e consegnando la ricetta per confermarsi nel prossimo futuro. Il bilancio del direttore tecnico dell’Italia: “ È un’Italia che si ammira per impegno, che ci rende orgogliosi, che consolida il suo ruolo di protagonista. La squadra si è comportata benissimo dalla più piccola, Alessandra Mao, ai capitani Silvia Di Pietro e Lorenzo Zazzeri, passando per i nostri campioni olimpici, si è avvertito il senso di unione, partecipazione ed appartenenza alla maglia della Nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
