Nuoto artistico un' altra atleta della Bentegodi stacca il pass per i Campionati Italiani di Riccione

Ottimi risultati per la Fondazione Bentegodi al Campionato Regionale Assoluto di nuoto artistico disputato a Vicenza. Denise Cucereanu ha conquistato la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione, distinguendosi come prima atleta classe 2012 e una delle sole due della sua annata. 🔗 Leggi su Veronasera.it

