Nunziatella ‘verso il mondo di domani’ | la lectio magistralis di Lucio Caracciolo

Anteprima24.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto L’accogliente aula intitolata al Prof. Francesco De Sanctis della Scuola Militare “Nunziatella” ha fatto da cornice alla lectio magistralisverso il mondo di domani” svolta dal noto giornalista e direttore della rivista di geopolitica Lucio Caracciolo, con la straordinaria partecipazione del Generale Giuseppe Cucchi, sugli scenari geopolitici contemporanei e futuri. L’incontro, organizzato dal Comandante della Scuola Col. Alberto Valent, ha consentito agli allievi della Scuola Militare Nunziatella di approfondire specifiche tematiche sulle relazioni internazionali e scelte politiche dei principali attori internazionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

