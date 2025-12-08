Nts Informatica Basket Rimini studia da grande supera Parma ed è in vetta alla classifica
C’era da aspettarsi una gara tirata e intensa dall’inizio alla fine: 40 minuti a suon di giocate entusiasmanti e, tra alti e bassi, Nts Informatica Basket Rimini esce sugli scudi dalla prima sfida ad alto livello della stagione. Il punteggio sembra parlare da solo, raro vedere tanti punti in una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
NTS Informatica Basket Rimini: vittoria contro Parma e primo posto in campionato - I tabellini: NTS Informatica Basket Rimini: Giustino 23, Raimondi 29, Acquarelli, Marchionni 13,Raik, Di Pietro, Loperfido, Storoni, D’Aietti, Rossi, Forcione 13, Ion. Scrive chiamamicitta.it