Nts Informatica Basket Rimini studia da grande supera Parma ed è in vetta alla classifica

Riminitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’era da aspettarsi una gara tirata e intensa dall’inizio alla fine: 40 minuti a suon di giocate entusiasmanti e, tra alti e bassi, Nts Informatica Basket Rimini esce sugli scudi dalla prima sfida ad alto livello della stagione. Il punteggio sembra parlare da solo, raro vedere tanti punti in una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

nts informatica basket riminiNTS Informatica Basket Rimini: vittoria contro Parma e primo posto in campionato - I tabellini: NTS Informatica Basket Rimini: Giustino 23, Raimondi 29, Acquarelli, Marchionni 13,Raik, Di Pietro, Loperfido, Storoni, D’Aietti, Rossi, Forcione 13, Ion. Scrive chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Nts Informatica Basket Rimini