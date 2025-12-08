Nove su nove per l’Olimpia Teodora che vince anche a Scandicci
È arrivata la nona vittoria su nove per l’Olimpia Teodora che conferma il pronostico nel più classico dei testacoda, opposta alle giovani della Savino del Bene Scandicci (FI). Vittoria che assume più valore perché arrivata al termine di una settimana travagliata anche per alcuni malanni di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
