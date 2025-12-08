Nove su nove per l’Olimpia Teodora che vince anche a Scandicci

Ravennatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivata la nona vittoria su nove per l’Olimpia Teodora che conferma il pronostico nel più classico dei testacoda, opposta alle giovani della Savino del Bene Scandicci (FI). Vittoria che assume più valore perché arrivata al termine di una settimana travagliata anche per alcuni malanni di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Nove Nove L8217olimpia Teodora