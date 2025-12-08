Due notti di protesta e alta tensione in Valle di Susa. Sabato sera una sessantina di attivisti, per lo più giovanissimi, ha raggiunto la zona interessata dalla realizzazione della Tav a San Didero, Torino. Prima la "battitura" delle reti metalliche che circondano l’area dei lavori, poi il lancio di pietre e petardi contro la polizia che protegge il cantiere. Le forze dell’ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Una scena che si è ripetuta la scorsa notte. Gli antagonisti, un centinaio in tutto, hanno attraversato i sentieri tra i boschi e hanno raggiunto un altro cantiere Tav, quello di Chiomonte, a 20 chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Notti di protesta No Tav in Val di Susa, ferito un agente