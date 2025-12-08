Notte di paura in Giappone | scossa di terremoto da 7.6 e allarme tsunami

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il nord del Giappone l’8 dicembre, a circa 70-80 km da Misawa, a una profondità di circa 50 km. L’evento ha provocato allarmi tsunami e preoccupazione tra la popolazione locale.

Un forte terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito l'8 dicembre al largo del Giappone settentrionale, a circa 70–80 km da Misawa, a una profondità di circa 50 km. La JMA ha inizialmente emesso un'allerta tsunami "maggiore" per Aomori, Iwate e Hokkaido, con onde previste fino a 3 metri. L'allerta è stata poi revocata, anche se sono state registrate piccole onde anomale di circa 40 cm in alcune località costiere.

