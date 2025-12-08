Nostromo cresce il mercato del tonno in vetro | Nel 2025 consumi a +33%

NOSTROMO punta sul tonno di qualità e chiuderà i conti del 2025 con vendite intorno ai 150 milioni di euro, così come nel 2024, ma a fronte di una crescita dei volumi passati da 15mila a 18mila tonnellate. Questo in ragione della deflazione dei prezzi dei beni alimentari che non si vede tanto nel carrello ma si fa sentire a livello di conti delle imprese. "Il mercato – spiega il direttore commerciale Gianluca Cevenini (nella foto in alto a destra) – è sostanzialmente fermo e nel 2026 si prevedono consumi stabili. Ci sono solo alcune referenze che vanno forte, come i filetti di tonno in barattoli di vetro che sono cresciuti del 33% in un anno, ma, come per le insalate di tonno, si tratta di prodotti complementari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

