Norris le auto del campione | dalla McLaren P1 alla Lamborghini Miura fino a due Ferrari esclusive

Il nuovo campione del mondo di Formula 1 ama le auto anche al di fuori delle piste. Ecco quali sono i modelli che compongono la sua collezione, tra supercar, modelli esclusivi e vetture che hanno fatto la storia dei rispettivi marchi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Norris, le auto del campione: dalla McLaren P1 alla Lamborghini Miura, fino a due Ferrari esclusive

Verifiche Fia, tutte le auto conformi Lando Norris é diventato il nuovo Campione del Mondo con la McLaren 17 anni dopo l'ultimo titolo piloti di Hamilton. Anche Andrea Stella si è tolto un peso: "Ho chiuso i conti con Abu Dhabi"

Dopo essere rimasto qualche minuto nella sua monoposto in lacrime, Lando Norris è finalmente sceso dall'auto e si è gettato tra le braccia di sua madre.

