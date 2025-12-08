"Il mio primo pensiero è per l’italiano che sta dietro questa impresa mondiale di Lando Norris: senza Andrea Stella la McLaren non sarebbe tornata grande. Per la nostra cultura dell’automobilismo è una gratificazione!" Maurizio Arrivabene è stato il team principal della Ferrari tra il 2015 e il 2018. Con Vettel e con Raikkonen e infine con Leclerc ha regalato belle emozioni ai tifosi del Cavallino. Poi ha lavorato anche per la Juventus. Oggi si occupa di digitale. Siamo amici, abbiamo visto assieme il Gran Premio di Abu Dhabi. "A Norris faccio i complimenti, magari il titolo poteva vincerlo prima, ma è stato bravo nelle fasi decisive – racconta Iron Mauri, come lo chiamavamo nei suoi giorni a Maranello –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Norris, lacrime mondiali: "Era il mio sogno"