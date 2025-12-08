Norris è il campione che questi tempi si meritano. La figura perfetta di un’epoca che vibra un istante e poi si sbriciola al primo soffio di pressione. Non è un re, non è un bastione, non è un sogno: è il ritratto involontario di un mondo che ha perso fame, coraggio, voglia di mito. Un tempo volevi essere Schumacher, Lauda, Senna. Oggi speri solo di gestire una gomma. Campione, sì. Ma è un titolo che non accende, non scuote, non brucia. È l’incoronazione ideale per anni rassegnati, sciatti, inchiodati all’incertezza. La stessa che ha scandito tutta la stagione di Lando, in un’altalena continua. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Norris è campione. Ma la storia tifa Verstappen