Non solo per sport – UK Gli strani legami tra una squadra di quinta divisione e il terrorismo nel Panjab

Un club di calcio della quinta divisione inglese e un’accusa di terrorismo internazionale. Sono questi gli ingredienti di uno strano caso emerso giovedì 4 dicembre, quando il governo britannico ha annunciato sanzioni contro un imprenditore indiano che solo la scorsa estate era stato coinvolto in un cambio ai vertici di una società di calcio. La persona al centro del caso è Gurpreet Singh Rehal, un imprenditore indiano che ad agosto aveva avuto un ruolo rilevante nel salvataggio del Morecambe FC. La squadra non è molto nota a livello internazionale, ma gode di una solida fama nel Regno Unito. Dopo una stagione in serie difficoltà economiche e sportive, ad aprile il Morecambe era retrocesso in quinta divisione, uscendo dal calcio professionistico inglese per la prima volta negli ultimi 18 anni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

