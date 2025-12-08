Non solo oro | vola il rame tra AI e transizione green
SE L’ORO è l’oggetto del desiderio di molti investitori, c’è un’altra materia prima che può regalare un po’ di guadagni al portafoglio. È il rame, metallo un po’ meno prezioso e luccicante ma sempre più strategico per l’economia globale. A spiegarlo è Matt Lodge, strategist per le commodity di Global X, società specializzata nell’emissione di Etf (exchange traded fund), fondi d’investimento a basso costo, negoziabili in borsa, che replicano l’andamento di indici finanziari o di materie prime. Secondo Lodge, il rame sta vivendo una trasformazione epocale. Se per anni la sua domanda era trainata soprattutto dall’edilizia, dal settore automobilistico e, soprattutto, dalle maxi infrastrutture cinesi, oggi la geografia dei consumi sta cambiando rapidamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Volano leggere le note che ci hai lasciato: che il tuo cammino ora sia lieve ? (L’intervista è stata registrata in occasione della preparazione de “Dario Fo e Franca Rame: la nostra storia”, 25 puntate che raccontano la loro vita) #OrnellaVanoni - facebook.com Vai su Facebook
Non solo oro: vola il rame tra AI e transizione green - SE L’ORO è l’oggetto del desiderio di molti investitori, c’è un’altra materia prima che può regalare un po’ di ... Scrive quotidiano.net
Transizione contro incertezza: la nuova lettura del rapporto rame-oro - Il rapporto tra rame e oro scende mentre economia e mercati restano solidi: indicatore non rotto ma trasformato da elettrificazione, geopolitica e nuovi comportamenti finanziari nel mondo multipolare. Secondo money.it
Cosa sta spingendo rame (e oro) ai massimi di sempre - Specie in tempi di rivalità globali" Nel grande gioco delle materie prime, ogni mese c’è ... Segnala affaritaliani.it