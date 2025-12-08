Non solo oro | vola il rame tra AI e transizione green

SE L’ORO è l’oggetto del desiderio di molti investitori, c’è un’altra materia prima che può regalare un po’ di guadagni al portafoglio. È il rame, metallo un po’ meno prezioso e luccicante ma sempre più strategico per l’economia globale. A spiegarlo è Matt Lodge, strategist per le commodity di Global X, società specializzata nell’emissione di Etf (exchange traded fund), fondi d’investimento a basso costo, negoziabili in borsa, che replicano l’andamento di indici finanziari o di materie prime. Secondo Lodge, il rame sta vivendo una trasformazione epocale. Se per anni la sua domanda era trainata soprattutto dall’edilizia, dal settore automobilistico e, soprattutto, dalle maxi infrastrutture cinesi, oggi la geografia dei consumi sta cambiando rapidamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

