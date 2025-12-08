Non solo arte ma anche memoria e comunità | inaugurato il Presepe di Adele

Lunedì pomeriggio è stato inaugurato il “Presepe di Adele”, una straordinaria rappresentazione meccanica della Natività creata da Daniele Damiani. Tra i più imponenti della Diocesi di Forlì–Bertinoro, questa opera unisce arte, memoria e senso di comunità, diventando un simbolo di tradizione e devozione locale.

