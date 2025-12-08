Non si ferma per un controllo poi prende a calci la volante | la violenza a via Bologna

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.In particolare, gli agenti del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

