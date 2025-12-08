Non più senso di colpa ma inadeguatezza come la velocità dei dispositivi ha cambiato la depressione nei giovani Galimberti | Telefonini e computer non sono strumenti ma un mondo

Il filosofo Umberto Galimberti ha analizzato il concetto di verità in un video per Feltrinelli Editore collegato al libro "Le disavventure della verità". Il pensatore spiega come questo termine abbia cambiato significato attraverso i secoli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

