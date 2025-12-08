Non più senso di colpa ma inadeguatezza come la velocità dei dispositivi ha cambiato la depressione nei giovani Galimberti | Telefonini e computer non sono strumenti ma un mondo
Il filosofo Umberto Galimberti ha analizzato il concetto di verità in un video per Feltrinelli Editore collegato al libro "Le disavventure della verità". Il pensatore spiega come questo termine abbia cambiato significato attraverso i secoli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
“Mi sono auto-uccisa per mia sorella.” Con queste parole Claudia Pandolfi racconta il gesto più profondo e doloroso della sua vita, nato dall’amore e dal senso di colpa. Nel nuovo film e nella realtà, l’attrice si mette a nudo come mai prima d’ora. - facebook.com Vai su Facebook
Il professor Luigino Bruni riflette sul tema del #fallimento e del senso di colpa a @PaniPesciTv2000 con ospite lo scrittore @GianricoCarof ? Oggi #6dicembre ore 15.15 su #Tv2000 Condotto da Eugenia Scotti con e la partecipazione dell’attore #EttoreBas Vai su X
Il diavolo e il senso di colpa. Come ricordarci che meritiamo amore - Il diavolo, nelle fiabe, compare spesso come figura magica che promette doni infiniti in cambio dell’anima della persona che si trova di fronte. Si legge su ecodibergamo.it