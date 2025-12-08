Non era dignitoso | la critica di Amanda Lear sulla Vanoni a Che tempo che fa divide i social

Amanda Lear è stata ospite di Domenica In nella puntata andata in onda oggi 7 dicembre 2025 e nella lunga intervista concessa a Mara Venier ha voluto ricordare anche Ornella Vanoni, recentemente scomparsa. Lear si è rammaricata perché a suo dire Ornella veniva “presa in giro” in maniera non dignitosa nel programma Che tempo che fa, di Fabio Fazio, del quale era una degli ospiti più assidui. “Mi è dispiaciuto molto” – ha detto Amanda a Mara, riguardo la morte di Vanoni, che se n’è andata all’improvviso nella sua casa di Milano, all’età di 91 anni. “Non ci vedevamo spesso, ma lei mi chiamava ed è anche venuta a Parigi a vedermi in teatro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Non era dignitoso”: la critica di Amanda Lear sulla Vanoni a Che tempo che fa divide i social

Altri contenuti sullo stesso argomento

Terzo appuntamento della Stagione Teatrale Aquilana: al Ridotto del Teatro Comunale va in scena Misurare il salto delle rane, dark comedy firmata Carrozzeria Orfeo, vincitrice del Premio della Critica 2025 #MisurareIlSaltoDelleRane #TSA - facebook.com Vai su Facebook

Chi era Salvador Dalì, ex di Amanda Lear/ “Era innamorato di sua moglie Gala ma amava anche me” - Amanda Lear, icona del cinema e della musica internazionale, ha avuto un'intensa e particolare storia d'amore con il maestro Salvador Dalì. Secondo ilsussidiario.net