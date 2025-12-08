Non era dignitoso | la critica di Amanda Lear sulla Vanoni a Che tempo che fa divide i social

Cinemaserietv.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amanda Lear è stata ospite di Domenica In nella puntata andata in onda oggi 7 dicembre 2025 e nella lunga intervista concessa a Mara Venier ha voluto ricordare anche Ornella Vanoni, recentemente scomparsa. Lear si è rammaricata perché a suo dire Ornella veniva “presa in giro” in maniera non dignitosa nel programma Che tempo che fa, di Fabio Fazio, del quale era una degli ospiti più assidui. “Mi è dispiaciuto molto” – ha detto Amanda a Mara, riguardo la morte di Vanoni, che se n’è andata all’improvviso nella sua casa di Milano, all’età di 91 anni. “Non ci vedevamo spesso, ma lei mi chiamava ed è anche venuta a Parigi a vedermi in teatro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

non era dignitoso la critica di amanda lear sulla vanoni a che tempo che fa divide i social

© Cinemaserietv.it - “Non era dignitoso”: la critica di Amanda Lear sulla Vanoni a Che tempo che fa divide i social

Altri contenuti sullo stesso argomento

Chi era Salvador Dalì, ex di Amanda Lear/ “Era innamorato di sua moglie Gala ma amava anche me” - Amanda Lear, icona del cinema e della musica internazionale, ha avuto un'intensa e particolare storia d'amore con il maestro Salvador Dalì. Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Era Dignitoso Critica Amanda