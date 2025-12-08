Non è il tuo PC Assassin’s Creed Shadow va malissimo per un aggiornamento Windows | cosa puoi fare

Dopo l’ultimo aggiornamento di Windows 11, molti giocatori di Assassin’s Creed Shadow hanno riscontrato un drastico calo delle prestazioni. Questa problematica sembra essere legata a modifiche introdotte dal nuovo aggiornamento, influendo sull’esperienza di gioco. In questo articolo, analizzeremo le cause possibili e le soluzioni pratiche per migliorare le prestazioni del titolo.

