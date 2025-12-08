Non devo dimostrare niente a nessuno | Adrien Brody sulla sua assenza dopo l' Oscar per The Brutalist

Dopo aver conquistato il secondo dei suoi due Premi Oscar, grazie al film The Brutalist, l'attore non ha ancora accettato nessuno nuovo ruolo e non perché siano mancate opportunità interessanti Adrien Brody ha rivelato di non aver ancora accettato un nuovo ruolo dopo il suo Oscar come Miglior Attore ricevuto lo scorso marzo per la sua interpretazione in The Brutalist. Sempre a marzo, poco dopo la vittoria agli Oscar, Deadline aveva riportato che l'attore era in trattative con Damien Chazelle per un ruolo nel suo film Evel Knievel on Tour. Il due volte premio Oscar ha dichiarato, durante una conversazione sul palco al Red Sea Film Festival in Arabia Saudita, di non aver ancora intrapreso nuovi progetti cinematografici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

