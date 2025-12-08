annuncio delle nomination ai golden globes 2025: ecco le principali novità. Le nomination per i Golden Globes 2025 sono state annunciate questa mattina, 8 dicembre, in un contesto di grande attesa da parte di pubblico e addetti ai lavori. La cerimonia, giunta alla sua 83ª edizione, si svolgerà il 11 gennaio 2026, con la confermata conduzione di Nikki Glaser. La giornata di oggi ha visto la presentazione delle candidature da parte degli attori Marlon Wayans e Skye P. Marshall, con una rosa di film e serie TV in gara per i principali riconoscimenti. le categorie e le nominations più salient. miglior attore in una serie TV drama. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Nomination Golden Globes 2026 scoperte e anteprime