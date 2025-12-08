Nomination Golden Globes 2026 scoperte e anteprime
annuncio delle nomination ai golden globes 2025: ecco le principali novità. Le nomination per i Golden Globes 2025 sono state annunciate questa mattina, 8 dicembre, in un contesto di grande attesa da parte di pubblico e addetti ai lavori. La cerimonia, giunta alla sua 83ª edizione, si svolgerà il 11 gennaio 2026, con la confermata conduzione di Nikki Glaser. La giornata di oggi ha visto la presentazione delle candidature da parte degli attori Marlon Wayans e Skye P. Marshall, con una rosa di film e serie TV in gara per i principali riconoscimenti. le categorie e le nominations più salient. miglior attore in una serie TV drama. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
30 NOVEMBRE 1937. Tanti auguri al grandissimo #RidleyScott che compie oggi 88 anni. ? Nella sua lunga carriera da regista, Ridley Scott ha ottenuto: 4 nomination al Premio Oscar, 6 ai Golden Globes (vinto nel 2016), 7 al Premio BAFTA e 10 agli Em - facebook.com Vai su Facebook
Golden Globes 2026, dai film alle serie tv tutte le nomination - La corsa ai Golden Globe 2026 è entrata nel vivo con l’annuncio delle nomination, svelate oggi – 8 dicembre – alle 14:15 ora italiana. Scrive tg24.sky.it