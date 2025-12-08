Nomination Golden Globe 2026 - LA DIRETTA

Oggi, lunedì 8 dicembre, a partire dalle 14.15, ora italiana, saranno annunciati i candidati ai Golden Globe 2026, nelle categorie cinema e serie tv.

Golden Globe 2026 nomination: chi sono i favoriti dopo le candidature per miglior attrice, attore, film e regista - 83esima edizione dei Golden Globe l'11 gennaio, tra i premiati anche Helen Mirren e Sarah Jessica Parker. Segnala goal.com