Nomination Golden Globe 2026 - LA DIRETTA

Comingsoon.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, lunedì 8 dicembre, a partire dalle 14.15, ora italiana, saranno annunciati i candidati ai Golden Globe 2026, nelle categorie cinema e serie tv. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

nomination golden globe 2026 la diretta

© Comingsoon.it - Nomination Golden Globe 2026 - LA DIRETTA

News recenti che potrebbero piacerti

nomination golden globe 2026Golden Globe 2026 nomination: chi sono i favoriti dopo le candidature per miglior attrice, attore, film e regista - 83esima edizione dei Golden Globe l'11 gennaio, tra i premiati anche Helen Mirren e Sarah Jessica Parker. Segnala goal.com

Cerca Video su questo argomento: Nomination Golden Globe 2026