Nomination ai Golden Globes 2026 | ecco l' elenco completo di film e serie candidati
Una battaglia dietro l'altra di Paul Thomas Anderson è il film con più nomination. Segue il norvegese Sentimental Value di Joachim Trier, passato a Cannes, che in Italia uscirà il 22 gennaio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altre letture consigliate
Golden Globes 2026, nove nomination per «Una battaglia dopo l'altra». L'Italia in gara con Julia Roberts per Guadagnino Vai su X
Golden Globes 2026: il film e la serie che dominano tutte le nomination - facebook.com Vai su Facebook
Nomination ai Golden Globes 2026: ecco l'elenco completo di film e serie candidati - Segue il norvegese Sentimental Value di Joachim Trier, passato a Cannes, che in Italia uscirà il 22 gennaio ... vanityfair.it scrive