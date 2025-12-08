Nomination ai Golden Globes 2026 | ecco l' elenco completo di film e serie candidati

Vanityfair.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una battaglia dietro l'altra di Paul Thomas Anderson è il film con più nomination. Segue il norvegese Sentimental Value di Joachim Trier, passato a Cannes, che in Italia uscirà il 22 gennaio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

nomination ai golden globes 2026 ecco l elenco completo di film e serie candidati

© Vanityfair.it - Nomination ai Golden Globes 2026: ecco l'elenco completo di film e serie candidati

Altre letture consigliate

nomination golden globes 2026Nomination ai Golden Globes 2026: ecco l'elenco completo di film e serie candidati - Segue il norvegese Sentimental Value di Joachim Trier, passato a Cannes, che in Italia uscirà il 22 gennaio ... vanityfair.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nomination Golden Globes 2026