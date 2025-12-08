Nigeria | liberati 100 bambini rapiti dalla St Mary’s Catholic School restano 215 ostaggi tra studenti e personale scolastico

Orizzontescuola.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cento bambini rapiti dalla St. Mary's Catholic School di Papiri sono stati liberati dopo oltre due settimane di prigionia. Gli studenti hanno raggiunto la sede del governo locale e sono stati trasferiti nella capitale Abuja domenica 7 dicembre, secondo quanto confermato dal portavoce presidenziale nigeriano Sunday Dare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

nigeria liberati 100 bambiniNigeria: liberati 100 bambini sequestrati da una scuola cattolica - Il governo nigeriano ha ufficialmente comunicato il rilascio di 100 bambini che erano stati rapiti da una scuola. notizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nigeria Liberati 100 Bambini