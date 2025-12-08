Nigeria | liberati 100 bambini rapiti dalla St Mary’s Catholic School restano 215 ostaggi tra studenti e personale scolastico
Cento bambini rapiti dalla St. Mary's Catholic School di Papiri sono stati liberati dopo oltre due settimane di prigionia. Gli studenti hanno raggiunto la sede del governo locale e sono stati trasferiti nella capitale Abuja domenica 7 dicembre, secondo quanto confermato dal portavoce presidenziale nigeriano Sunday Dare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
Un totale di 100 scolari rapiti il 21 novembre scorso da una scuola cattolica nigeriana sono stati liberati, ma più di un centinaio resta ancora prigioniero. Lo ha comunicato l'Associazione Cristiana della Nigeria. Almeno 303 scolari sono stati sequestrati nella sc - facebook.com Vai su Facebook
Nigeria: il 17 novembre 24 ragazze sono state rapite quando un gruppo armato avevano fatto irruzione in un collegio uccidendo il vicepreside e ferendo una guardia. La buona notizia arriva dalle autorità locali: le studentesse rapite nel Government Girls Com Vai su X
Nigeria: liberati 100 bambini sequestrati da una scuola cattolica - Il governo nigeriano ha ufficialmente comunicato il rilascio di 100 bambini che erano stati rapiti da una scuola. notizie.it scrive