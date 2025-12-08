NFL week 14 | vincono Rams Broncos Lions Jaguars Texans e Packers che fermano i Bears
Si entra sempre più nella fase calda della regular season della NFL. Anche se le temperature si abbassano, la corsa alla post-season sta diventando rovente e ogni vittoria può fare la differenza. Nella AFC in vetta rimangono Denver Broncos e New England a braccetto con il record di 11-2. La formazione del Colorado ha piegato 24-17 i Las Vegas Raiders, mentre arrivano altri risultati importanti. Gli Houston Texans (8-5) ufficializzano la crisi nera dei Kansas City Chiefs (6-7) passando all’ArrowHead Stadium per 20-10. Volano invece i Jacksonville Jaguars (9-4) che demoliscono 36-19 gli Indianapolis Colts (8-5). 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
NFL 2025 (Week 2): vincono Packers, Ravens, Bills, Lions e Eagles che stendono i Chiefs nella rivincita del Super Bowl
NFL (week 3): gli Eagles piazzano la rimonta clamorosa, vincono Chiefs e Bills mentre i Packers perdono un match incredibile
NFL 2025 (week 7): vincono Chiefs, Eagles, Packers, Rams e Broncos che beffano i Giants
ALLENAMENTO | LA PREPARAZIONE PAGA Le partite si giocano nel weekend (o il mercoledì ), ma si vincono durante la settimana in palestra. ? I nostri Esordienti ascoltano le indicazioni del Coach: correggere gli errori, capire le spaziature e far - facebook.com Vai su Facebook
NFL: il preview di week 14 - Dopo il Thursday Night tra Cowboys e Lions, questo il preview delle restanti tredici partite del week- huddle.org scrive
Pronostici NFL Week 14 - Analisi, quote, statistiche e consigli per le scommesse sul Football Americano dal 4 al 8 dicembre 2025. betitaliaweb.it scrive
NFL Announces Major Schedule Change For Week 14 That’s A Win-Win For Everybody - A significant change has been made to the NFL schedule for Week 14, and it’s truly a win- totalprosports.com scrive