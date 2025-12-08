NFL week 14 | vincono Rams Broncos Lions Jaguars Texans e Packers che fermano i Bears

Si entra sempre più nella fase calda della regular season della NFL. Anche se le temperature si abbassano, la corsa alla post-season sta diventando rovente e ogni vittoria può fare la differenza. Nella AFC in vetta rimangono Denver Broncos e New England a braccetto con il record di 11-2. La formazione del Colorado ha piegato 24-17 i Las Vegas Raiders, mentre arrivano altri risultati importanti. Gli Houston Texans (8-5) ufficializzano la crisi nera dei Kansas City Chiefs (6-7) passando all’ArrowHead Stadium per 20-10. Volano invece i Jacksonville Jaguars (9-4) che demoliscono 36-19 gli Indianapolis Colts (8-5). 🔗 Leggi su Oasport.it

