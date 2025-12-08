Neymar in lacrime dopo aver salvato il Santos | Ho chiesto aiuto ero crollato e non riuscivo a rialzarmi

Neymar ha giocato contro ogni limite fisico ed emotivo per trascinare il Santos fuori dall’incubo retrocessione, firmando 5 gol, 1 assist e 4 vittorie decisive. Dietro l’impresa, la confessione più sincera della sua carriera: dopo il crollo emotivo post-Flamengo, ha chiesto aiuto per rialzarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

