New York Mamdami lascerà il monolocale per la villa da mille metri quadrati che è la residenza del sindaco

Il neo sindaco Mamdani annuncia il suo trasferimento nella residenza ufficiale di New York, la Gracie Mansion, passando dalla zona di Astoria all’Upper East Side. La decisione segna un importante cambiamento di vita e rappresenta un passo significativo nel suo ruolo di leadership nella città.

Dalla zona di Astoria, nel Queens, all’Upper East Side: il neo sindaco Mamdani annuncia che si trasferirà con la moglie nella residenza ufficiale del sindaco di New York, la Gracie Mansion, lungo l’East River. Uno dei cavalli di battaglia di Zohran Mamdani durante la campagna elettorale che lo ha poi eletto primo cittadino è stata la promessa di bloccare il caro affitti. Un tema delicato nella Grande Mela, dove si può pagare 56.000 dollari per un monolocale a Brooklyn. Lui, Mamdani, mentre prometteva di mettere un freno alla speculazione, abitava ad Astoria, nonostante il suo status economico soddisfacente, in una casa ad affitto calmierato da 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - New York, Mamdami lascerà il monolocale per la villa da mille metri quadrati che è la residenza del sindaco

