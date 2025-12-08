Nessun pentimento e personalità narcisista | niente semilibertà per il detenuto condannato per usura e violenza sessuale su minore

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha respinto l’istanza di semilibertà presentata da un detenuto condannato per usura continuata, estorsione e violenza sessuale a danno di un minore. Secondo i magistrati la personalità e la condotta dell’uomo sono "altalenanti" e contraddistinte da "gravi e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it