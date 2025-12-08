Neres e Hojlund trascinano il Napoli | leadership metamorfosi e un gruppo in crescita
"> Il successo sulla Juventus ha confermato ciò che nelle ultime settimane si era già intuito: questo Napoli è un blocco unico, in piena metamorfosi tecnica ed emotiva, come raccontato da Il Mattino di Napoli. La squadra di Conte ha costruito la vittoria grazie al talento dei suoi attaccanti e alla solidità dei suoi leader, in una serata che il quotidiano partenopeo definisce “la fotografia perfetta della crescita del gruppo”. Neres e Hojlund: gli uomini copertina Proprio Il Mattino di Napoli sottolinea come, nella notte del Maradona, non sia stato soltanto Hojlund a prendersi la scena con la doppietta che ha piegato la Juventus: a illuminare la partita è stato anche David Neres, imprendibile per 90 minuti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
