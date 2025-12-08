Neres che va via a Koopmeiners sull’1-0 fotografa la distanza enorme che c’è oggi tra Napoli e Juve Gazzetta
Scrive la Gazzetta dello Sport nei commenti con Sebastiano Vernazza: Ieri sera il Napoli ha sconfitto la Juve. Quinta vittoria di fila dei campioni d’Italia, tra campionato e coppe. La caduta di Bologna, il 9 novembre, con relativa fuga di Conte da Castel Volturno, ha funzionato da scossa. Come cambiare l’allenatore senza cambiarlo. Conte si è auto-esonerato per qualche giorno e, quando si è ripresentato al campo, la squadra ha reagito come se si fosse trovata davanti a una persona nuova. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
