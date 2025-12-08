Neonata sbalzata fuori dall' auto e investita sull' A5 | la Procura cerca due conducenti coinvolti nell' incidente e fuggiti senza prestare soccorso
Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica del drammatico incidente in cui ha perso la vita una neonata di due mesi, avvenuto sabato sera sull'A5 Torino-Aosta, nel tratto autostradale all'altezza del comune di Volpiano. La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e. 🔗 Leggi su Today.it
