Neonata morta sull’A5 si indaga per omicidio stradale | due automobilisti fuggiti dopo l’incidente

La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga del conducente dopo il tragico incidente avvenuto sabato sera, 6 dicembre, sull’ autostrada A5 Torino-Aosta, in cui ha perso la vita una neonata. Alla guida della macchina c’era la madre della piccola. L’aggravante della fuga riguarda i conducenti di altre due auto che, secondo quanto ricostruito finora, si sarebbero allontanati senza prestare soccorso. Attualmente, sono in corso accertamenti tecnici per stabilire come fosse posizionato l’ovetto contenente la neonata, che è stata sbalzata fuori dalla macchina durante l’incidente. 🔗 Leggi su Open.online

