Neonata morta sull’A5 a Volpiano caccia ai due conducenti che sono scappati senza prestare soccorso

Notizie.virgilio.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga del conducente dopo lo schianto nel quale è morta una neonata a Volpiano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

neonata morta sull8217a5 volpianoNeonata morta nell’incidente sulla A5: l’ovetto non l’ha protetta - Volpiano, prende piede l’ipotesi che l’auto sia uscita di strada da sola. torino.repubblica.it scrive

