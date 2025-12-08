La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga del conducente dopo lo schianto nel quale è morta una neonata a Volpiano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Neonata morta sull’A5 a Volpiano, caccia ai due conducenti che sono scappati senza prestare soccorso